، "فرحة اللقاء".. "سعود بن نايف" محتفياً بـ"وسط العوامية": فلْيَمُت الكارهون ،

محمد بن مسعود - الدمام - 100 شخصية من أبناء المنطقة في "الاثنينية" يُبدون سعادتهم بتنفيذ المشروع

الْتقى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية"، وفداً يضم كافة شرائح المجتمع من أهالي العوامية بمحافظة القطيف، بمناسبة إنجاز مشروع وسط العوامية الذي دشنه منتصف الأسبوع الماضي لينقل موقعاً من العشوائية إلى مَعلم حضاري، وجعْله رافداً سياحياً وثقافياً وتجارياً؛ تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة التي جعلت المواطن السعودي الركيزة الأساسية في التنمية الحضارية.

وبارك لهم الأمير، في بداية اللقاء، تدشين هذا المشروع، طالباً منهم نقل تحياته إلى أخواته وبناته سيدات العوامية في هذا المشروع، اللاتي لهن اليد البيضاء في العمل في السابق والعمل اللاحق‪.

وقال الأمير: إنها من الليالي السعيدة، وأنا أشعر شخصياً بسعادة غامرة بوجود هذه الكوكبة المميزة من أبناء الوطن من بلدة العوامية مصدر الإشعاع ومصدر الفكر، فيها المهندس والكاتب والطبيب والمفكر والمخترع وكل أطياف المجتمع، الذين برزوا في المعارف جمعاء؛ وبالتالي -ولله الحمد- ليس بالغريب على هذه البلاد أن تحتضن مثل هذه المجاميع في كل مدنها ومحافظاتها صغيرها وكبيرها.

وبيّن: "ما تم تدشينه لا نُشكر عليه؛ بل هو واجب؛ فسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يتلمس دائمًا احتياجات المواطن ويتفقد باستمرار كل النواقص التي من شأنها أن ترفع قيمة المكان، وأن تجعله مكانًا صالحًا ومكانًا آمنًا ومكانًا قابلًا للتنمية؛ وبالتالي هذه إحدى ثمرات توجيهاته الكريمة -حفظه الله- وبمتابعة من أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وبالتالي نحن لا نشكر على توجيهات أتت لهذا المشروع وغيره من المشاريع، وهذه ليست نهاية المطاف؛ بل هذه البداية وهي بداية مشرفة ‪ ولله الحمد".

وأشار إلى أن مشروع وسط العوامية قامت به أيادٍ وطنية، وأشرفت عليه أيادٍ وطنية، وعمل فيه من أبناء العوامية العزيزية من الشباب والكثير من الحرفين؛ فأي شرف وفخر أكثر من هذا أن نجد مشروعًا رائدًا مشروعًا بهذا الحجم وبهذا الإتقان، بأن يتم بأيدي مواطنين؛ فالشكر واجب علينا لله عز وجل أن مكّن هذه الدولة أن تحقق الأمن والأمان لأبنائها، والشكر لله عز وجل أن مكّن هذه الدولة أن تقوم بواجبها تجاه من استؤمنت ومن كُلفت بخدمتهم، والشكر لله على أن مكّننا بأن نقوم بما وعدنا به وهذه أخلاق العربي.

وأكد أنه إن كان أهل العوامية سعداء بهذا المشروع مرة؛ فإنه سعيد ألف مرة، وسيتبعها مشاريع أخرى في محافظات أخرى ومناطق أخرى ولكل متأخر يلحق بالركب ويجب أن يعالج كما يستحق في كل المحافظات في المنطقة الشرقية، وهذا وعد وعهد أمام الله أن نقوم به، بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهو لايألو جهداً، ولا يقبل بأقل من الإتقان الكامل لكل عمل يؤدى.

وأشاد بجهود أمانة المنطقة التي عملت على مدار الساعة؛ مقدرًا لهم هذا العمل الذي عملوه بإخلاص وبرغبة أكيدة على الإنجاز، والشكر لرجال الأمن الذين عملوا بهمة عالية لاستمرار العمل؛ فلم يوقفهم أي عثرة من أداء مهمتهم التي قاموا بها على أكمل وجه لتأمين الجميع بالشكل الملائم، وجيمعهم لا يرجون إلا شيئًا واحدًا وهو الأمانة التي عاهدوا الله عليها عندما أقسموا على الولاء والسمع والطاعة والإخلاص لله عز وجل ثم لقيادة هذه البلاد وللمواطن وللعلم؛ فالحمد الله الذي أمّننا في أوطننا وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة‪.

وتابع: "رأينا في نفس المكان في لقاءات سابقة قبل فترات كنا نتحدث في هذ المجلس عن بعض المشاكل وبعض التعثرات وبعض الأمور التي لا تسر، واليوم -ولله الحمد- نتحدث عن أمور تبهج المحب وتفرح المواطن الصادق؛ ولكنها في نفس الوقت تُغضب وتزعج الكاره والحاقد والحاسد؛ وبالتالي نحن لا نلتفت للوراء ولا للحاسد والكاره والحاقد؛ فلهم أن يموتوا بحقدهم وغيظهم وبما تحمله نفوسهم، لا نكشف ما في الصدور، ولا نبحث عن مثالب الآخرين".

وأوضح: "نحن ولله الحمد دولة عربية أصيلة، شرّفها رب العالمين بأن جعل فيها آخر رسله، وأنزل كتابه خاتمة الكتب الكتاب الأعظم الذي نهتدي بهديه (القرآن الكريم)، وتسير على سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فلا نقبل أن يزايد علينا أحد في عروبتنا، ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في إسلامنا، ولا نقبل أن يزايد علينا فيما مَنّ الله به علينا من شرف خدمة بيت الله ومسجد رسوله، هذه الخدمة التي يشرُف قائد هذه البلاد بحمل لقب خادم الحرمين الشريفين وتوارثه من إخوانه ومن أبيه العظيم"‪.

واختتم "سعود بن نايف" حديثه قائلًا: "أبناء هذا الوطن يستحقون الكثير؛ وبالتالي علينا أن نعمل بجد واجتهاد سواء الجهات الخدمية أو الجهات الأمنية أو أي جهات أخرى؛ داعيًا الله أن تستمر أفراح هذه البلاد وإنجازاتها وتطويرها في كل منطقة وفي كل محافظة من بلادنا الغالية".

وخلال اللقاء رحّب الأمير بحضور لقاء الاثنينية "طلاب مدرسة رحيمة المتوسطة" بمكتب تعليم محافظة رأس تنورة التي حقق طلابُها نتائج متقدمة في عدد من المسابقات؛ من ذلك حصولهم على المركز الأول في الربوت بمجال القيم الأساسية، والمركز الرابع في مشروع وزارة التعليم بوابة المستقبل وبلوغهم التصفيات النهائية في مشروع تحدي القراءة العربي بإشراف مدير مكتب تعليم محافظة رأس تنورة عبدالسلام بن محمد الشهري، ومتابعة قائد المدرسة عيظة بن أحمد الزهراني.

وقال قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف عبدالعظيم بن نصر مشيخص، خلال كلمته في اللقاء: "لا تقاس عظمة الأمم والحضارات والشعوب بكثافة سكانها، ولا بسعتها الجغرافية؛ ولكن تُقاس عند العقلاء وأرباب الفكر والمعرفة، بحزم قيادتها وترابط شعبها، وبراعة إنجازاتها، وبطيب أرضها.. ونحن ولله الحمد في بلاد الحرمين الشريفين -يرعاها الله- التي قد امتلكت تلك المقومات الأربع (قيادة، وشعب، وإنجاز، وأرض مباركة)؛ بحيث أصبحت عديمة المثيل؛ بل ليس لها نظير؛ فاستحوذت على قلوب الشعوب العالمية والإسلامية؛ فقيادتنا -ولله الحمد- عربية أصلية من منبع الجزيرة العربية، تمتعت بالدين الإسلامي والسماحة والصبر والنظرة الثاقبة، وشعب متميز بسماحة الإسلام، متخلق وشهم وكريم، ومسارع للخيرات. وإنجازات شهد بها القاصي والداني ويكفينا فخرًا أننا سادات العالم اقتصاديًّا، منذ تأسيس المملكة على يد موحدها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- وإلى هذا اليوم، وبطيب أرضها المباركة التي تَضَمّنت أطهر بقاع العالم، ويكفيها شرفًا أنها كانت مهجرًا وممرًا ومقرًا لكل الأنبياء والأوصياء".

وأضاف: "ليس بالغريب إذًا أن يتشرف مجلس أمير المنطقة الشرقية بحضور نخبة من أفذاذ رجالات الوطن أطباء ومهندسين وأرباب الأدب والمعرفة، والتجارة والإعلاميين (من بلدة العوامية). جاؤك -يقصد أمير الشرقية- يرفعون بمحضرك المبارك أسمى آيات الشكر والعرفان على ما بذلته قيادتنا الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومقامكم المبارك ومقام نائبكم الأمير أحمد، ولكل القطاعات الحكومية والخدمية على إنجاز مشروع وسط العوامية في فترة وجيزة جدًّا؛ مما أبهر العقول، وربأ الصدع، وأغلق أفواه المغرضين".

وأشار "مشيخص" إلى أنه ثبت بالدليل والبرهان، أن أرض الحرمين الشريفين عصية على المتخاذلين والمغرضين والمنافقين؛ لأنها أرض الله المباركة؛ فالحمد لله على التمام والكمال، وأما بنعمة ربك فحدث؛ فيما ألقى قصيدًة شعريًة بعنوان "فرحة اللقاء" للشاعر سعود بن عبدالكريم الفرج قال فيها:

"وتحدّث رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر، بكلمة عن الأهالي، شكَر فيها القيادة الحكيمة على ما توليه من رعاية وعناية واهتمام ومتابعة لكافة شؤون المواطنين في مختلف مدن المنطقة الشرقية، وخير شاهد على ذلك المتابعة الحثيثة لكافة شؤون وتفاصيل ملفات بلدة العوامية الأمنية والتنموية والثقافية والشبابية والرياضية والاجتماعية وغيرها.. وهذا منذ سنوات مضت، وآخرها افتتاح الصرح الحضاري والمشروع الحيوي، وقد تَحَقق الوعد والوفاء به؛ بل تقلصت مدة التنفيذ إلى أقل من ذلك".

وأضاف: "هذا إنجاز نوعي يستحق بكل فخر الإشادة والشكر والتقدير، وبهذا الافتتاح الفآخر (لمشروع وسط العوامية) قد أعلنت انطلاقة عجلة التنمية لمرحلة جديدة، يتغير من خلالها وجه العوامية؛ إذ يتضمن هذا المشروع معالم معمارية عدة، وخدمات حيوية وثقافية وسياحية وفنية وغيرها، تنعم من خلالها البلدة بالتنمية والازدهار، والذي سيعمل بإذن الله تعالى على إحداث نقلة وتطور كبير في البلدة؛ لتواكب في ذلك التطور الماثل في جميع محافظات ومدن المملكة التي تنعم بالأمن والأمان والتنمية والرخاء الاقتصادي؛ في ظل ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهم الله".

وأردف: "جميعنا على يقين وثقة بأن عجلة التنمية والبناء والتطور لن تقف في إنجاز هذا المشروع فقط؛ فمدينة العوامية على موعد أيضًا في قادم الأيام مع تنفيذ أحد المشاريع المهمة لشباب المجتمع، وهو بناء مشروع مقر المدينة الرياضية النموذجية لنادي السلام بالعوامية على مساحة تفوق 63 ألف متر، والذي يعود الفضل فيه -بعد الله- إلى سموكم الكريم وإلى سمو النائب، في حرصكم ومتابعتكم المستمرة حتى اعتماد هذا المشروع".

وبيّن: "الوفد يضم أكثر من 100 شخصية من أبناء العوامية، وهم يمثلون عينة من مكونات هذا المجتمع الوطني الواعد والمتميز، والذي يضم في أطيافه أعضاء نادي السلام الرياضي، وأعضاء جمعية العوامية الخيرية، ويضم الشيخ الفاضل، والطبيب الحاذق، والأكاديمي المتميز، والمخترع البارع، والشاعر والأديب المتقن، والرياضي الدولي، والعضو المتطوع في لجان المجتمع، والمعلم المربي للفضيلة، والمهندس المخطط الباني والمشارك في النهضة، والفنان المبدع، ورجل الأعمال المحرك للاقتصاد.. وبالمثل يتقاسم معهم النصف الآخر من المجتمع من العناصر النسائية التي لا تقل تميزًا وأهميًة في مكونات المجتمع؛ جميعهم وبصوت واحد وبقلب واحد يقولون شكرًا خادم الحرمين، شكرًا ولي العهد، شكرًا أميرنا المحبوب ونائبه، هذا هو المجتمع الحقيقي الذي يمثل العوامية التي نحب".

واستطرد: "الجميع يفخر بخدمة وطنة كلٌّ في موقعه، ونحن نفخر بوطن عظيم وقيادة رشيدة وفّرت لنا سبل العيش الكريم كافة، ولسنا وحدنا من يفخر بهذا الوطن العظيم؛ فهو مصدر عزة للعرب والمسلمين ومهبط الوحي، واستقرار لاقتصاد العالم، إن شعور المواطن بالانتماء لهذا الوطن منذ نعومة أظفاره، وتجديده الولاء للقيادة الحكيمة؛ لهو تأكيد على وفائه لراية التوحيد الشامخة، وتعلقه بواقع الوحدة واجتماع الكلمة؛ في ظل ما يعيشه العالم من أحداث مؤسفة انتهكت حرمة أمن الإنسان وحقة في العيش الكريم".

وختم "النمر" كلمته بأن الأفعال أثبتت حكمة القيادة في بناء الإنسان وبناء المكان؛ من خلال إرادة وقدرة أجهزة الدولة على حفظ الأمن والأمان للمواطن، وعلى رفع مستوى النهضة العمرانية للبلدة، والتي تمّت بفضل جهود أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وكل القطاعات الحكومية الأمنية منها وعلى رأسها جهاز أمن الدولة والأمن العام، والخدمية منها وعلى رأسها أمانة المنطقة الشرقية، وبتعاون المواطنين المخلصين ارتقينا جميعًا، في تقديم مثال يحتذى في مدن المملكة كافة، على نموذجية النجاح المشترك والتعاون البنّاء بين المواطن والمسؤول".

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