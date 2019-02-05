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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي الأهلي، إقالة بابلو غويدي من منصبه كمدرب للنادي، وتكليف الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق.
وسيتولى "عنبر" تدريب الفريق خلال مواجهته المقبلة أمام فريق الحزم، في الجولة 19 من الدوري حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.
هذا وقد قدّمت إدارة النادي شكرها للمدرب على مجهوداته مع الفريق.
الأهلي: إقالة "غويدي".. وعنبر مدربًا مؤقتًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
قررت إدارة نادي الأهلي، إقالة بابلو غويدي من منصبه كمدرب للنادي، وتكليف الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق.
وسيتولى "عنبر" تدريب الفريق خلال مواجهته المقبلة أمام فريق الحزم، في الجولة 19 من الدوري حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.
هذا وقد قدّمت إدارة النادي شكرها للمدرب على مجهوداته مع الفريق.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
02:02 PM
قررت إدارة نادي الأهلي، إقالة بابلو غويدي من منصبه كمدرب للنادي، وتكليف الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق.
وسيتولى "عنبر" تدريب الفريق خلال مواجهته المقبلة أمام فريق الحزم، في الجولة 19 من الدوري حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.
هذا وقد قدّمت إدارة النادي شكرها للمدرب على مجهوداته مع الفريق.
، الأهلي: إقالة "غويدي".. وعنبر مدربًا مؤقتًا ،
المصدر : الخليج 365
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