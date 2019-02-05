، الأهلي: إقالة "غويدي".. وعنبر مدربًا مؤقتًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي الأهلي، إقالة بابلو غويدي من منصبه كمدرب للنادي، وتكليف الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق.

وسيتولى "عنبر" تدريب الفريق خلال مواجهته المقبلة أمام فريق الحزم، في الجولة 19 من الدوري حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.

هذا وقد قدّمت إدارة النادي شكرها للمدرب على مجهوداته مع الفريق.