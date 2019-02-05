، غدًا.. "أمير مكة" بالنيابة يلتقي أهالي وشباب محافظتيْ الكامل وخليص ،

محمد بن مسعود - الدمام - للاستماع إلى مطالبهم.. والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة

يستأنف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، غدًا الأربعاء، جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتيْ الكامل وخليص.

ويشمل برنامج زيارة الأمير بدر بن سلطان، لقاءه بعدد من الأهالي والشباب؛ حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عددًا من المشاريع والمبادرات، ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان، ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.

ويقف الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمحافظتيْ الكامل وخليص ميدانيًا على عدد من المشاريع، ويطلع على الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة، ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته، عددٌ من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات؛ بُغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.