الجوازات تعاقب المنشآت المشغّلة للمخالفين بالحرمان من الاستقدام 5 سنوات

حذّرت المديرية العامة للجوازات من يقومون بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، بأنهم يعرّضون أنفسهم لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدًا.

وأوضحت المديرية أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين. مؤكدة -على القادمين بتأشيرة زيارة بكل أغراضها- الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة، وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.

ودعت المديرية أصحاب المنشآت بعدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المواطنين والمقيمين النظاميين، ضرورة التقيّد بالأنظمة والتعليمات، مخصصةً بريدًا إلكترونيًّا للتواصل [email protected]gdp.gov.sa، ورقم الاتصال الموحد 992 لتلقي الاستفسارات الواردة والرد عليها.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أعلنت الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة ستة أشهر لحاملي «هوية زائر»، من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 1439/3/20هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر» وإكمال إجراءات طباعة وإيصال «هوية زائر»، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي «واصل»، كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المحصَّلَة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.

ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة الممنوحة لهم «هوية زائر» ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية «هوية زائر» الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد، بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد «هوية زائر» لهم وطباعتها واستلامها.