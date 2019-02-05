السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية



الدمام 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمر الدويش.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في كيفية جعل المساجد صديقة للبيئة والإنسان من خلال الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمساجد وتشجيرها، إضافةً إلى تطبيق مبادرة الوصول الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكنهم من الوصول للمسجد وتأدية شعائرهم الدينية بكل سهولة ويسر.

كما تسعى الاتفاقية إلى دعم وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في تطوير وإنشاء المساجد والمنشآت الدينية والاستفادة من التجارب المتميزة والرائدة في مجال العمارة البيئية للمساجد وتطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الوصول الشامل في تصاميم البيئة الخارجية والداخلية للمنشآت الدينية.

وبارك سموه توقيع الاتفاقية، مؤكداً أهمية التوعية والاستفادة من المياه المهدرة وترشيد الطاقة.

// انتهى //

13:54ت م

0089



الدمام 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمر الدويش.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في كيفية جعل المساجد صديقة للبيئة والإنسان من خلال الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمساجد وتشجيرها، إضافةً إلى تطبيق مبادرة الوصول الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكنهم من الوصول للمسجد وتأدية شعائرهم الدينية بكل سهولة ويسر.كما تسعى الاتفاقية إلى دعم وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في تطوير وإنشاء المساجد والمنشآت الدينية والاستفادة من التجارب المتميزة والرائدة في مجال العمارة البيئية للمساجد وتطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الوصول الشامل في تصاميم البيئة الخارجية والداخلية للمنشآت الدينية.وبارك سموه توقيع الاتفاقية، مؤكداً أهمية التوعية والاستفادة من المياه المهدرة وترشيد الطاقة.// انتهى //13:54ت م0089

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