السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا جديدة لاستبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بعد اتضاح أن الحكومة تعهدت لشركة نيسان عام 2016 بأنها لن "تتضرر" جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت تصريح الحكومة البريطانية أن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون فحص جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد بدون اتفاق.

وأشارت إلى نفى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بحث التكتل تقديم ضمانات ملزمة قانونا لبريطانيا من شأنها دعم اتفاق خروجها من الاتحاد أمام برلمانها.

ونقلت الصحف اعتراف بريطانيا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، ولافتة إلى أن نظام مادورو في فنزويلا لا بد أن ينتهي، والبحث عن عدة خيارات منها فرض عقوبات على النظام.

// انتهى //

13:30ت م

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لندن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا جديدة لاستبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بعد اتضاح أن الحكومة تعهدت لشركة نيسان عام 2016 بأنها لن "تتضرر" جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونقلت تصريح الحكومة البريطانية أن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون فحص جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد بدون اتفاق.وأشارت إلى نفى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بحث التكتل تقديم ضمانات ملزمة قانونا لبريطانيا من شأنها دعم اتفاق خروجها من الاتحاد أمام برلمانها.ونقلت الصحف اعتراف بريطانيا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، ولافتة إلى أن نظام مادورو في فنزويلا لا بد أن ينتهي، والبحث عن عدة خيارات منها فرض عقوبات على النظام.// انتهى //13:30ت م0074

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