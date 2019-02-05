

بروكسل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

أنهى وفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، سلسلة من الاتصالات في بروكسل، شملت مسؤولين في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بهدف حلحلة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد، والذي وصل إلى طريق مسدود منذ رفض مجلس العموم في لندن الصفقة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي.

وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي: "إن اتصالات النواب البريطانيين لم تتمخض عنها أي نتائج عملية، وأن الاتحاد الأوروبي يواصل التحضير لخروج بريطاني من دون اتفاق.

وطلب النواب البريطانيون من المسؤولين الأوروبيين، دمج بنود قانونية ملزمة للتعامل مع شبكات الأمان على الحدود مع إيرلندا كشرط لتمرير صفقة البركسيت في مجلس العموم.

وترفض الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد المختلفة مثل هذه الخطوة، وتعتبر اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة غير قابلة لإعادة التفاوض.

// انتهى //

13:13ت م

0072



بروكسل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأنهى وفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، سلسلة من الاتصالات في بروكسل، شملت مسؤولين في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بهدف حلحلة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد، والذي وصل إلى طريق مسدود منذ رفض مجلس العموم في لندن الصفقة التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي.وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي: "إن اتصالات النواب البريطانيين لم تتمخض عنها أي نتائج عملية، وأن الاتحاد الأوروبي يواصل التحضير لخروج بريطاني من دون اتفاق.وطلب النواب البريطانيون من المسؤولين الأوروبيين، دمج بنود قانونية ملزمة للتعامل مع شبكات الأمان على الحدود مع إيرلندا كشرط لتمرير صفقة البركسيت في مجلس العموم.وترفض الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد المختلفة مثل هذه الخطوة، وتعتبر اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة غير قابلة لإعادة التفاوض.// انتهى //13:13ت م0072

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استمرار تعثر الاتصالات الأوروبية البريطانية حول البركسيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.