السعودية | إطلاق القمر الاصطناعي السعودي الأول للاتصالات “SGS1”.. مساء اليوم

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:31 مساءً, 5 فبراير 2019 م

المناطق-الرياض

تطلق اليوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، القمر السعودي الأول للاتصالات SGS1، وذلك من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية (شمال أمريكا الجنوبية). وسيجري تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل المملكة.

ويساهم القمر الاصطناعي الأول للاتصالات في تقديم تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النقل التلفزيوني والهاتف والإنترنت والاتصالات العسكرية الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، وهو أول قمر للاتصالات الفضائية تملكه للمملكة بالكامل.

وتعاونت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة لوكهيد لإطلاق القمر الاصطناعي، والذي تضمن تدريب عدد من المهندسين على عمليات التصنيع والاختبارات لأقمار الاتصالات، ليكون كامل الكادر العامل في مشاريع الأقمار الصناعية من الكوادر السعودية المتميزة من شباب وشابات الوطن؛ إذ يتم تدعيم الكوادر بعناصر جديدة بنسبة 5-10% سنويًّا.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اطلع على مراحل تصنيع القمر خلال زيارته الأخيرة لأمريكا ووقع على القمر بعبارة “فوق عام السحب”.

ويعتبر القمر رقم “16” الذي من الأقمار التي أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما شاركت في مهمة لاستكشاف الجانب المظلم من القمر مع الجانب الصيني.