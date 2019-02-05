شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير الرسائل المكتوبة بخط اليد على العلاقات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة حديثة عن أن الرسائل المكتوبة تزيد التواصل الاجتماعي، وعل الرغم من أن الرسائل الإلكترونية التي أصبحت هي البديل لشكل الرسائل على مستوى كل العلاقات الاجتماعية، إلا أن المجد يبقى للكلمة المكتوبة بخط اليد، التي تعكس هذه المشاعر الحقيقية.

وتناول البحث الجديد التأثير النفسي للرسائل المكتوبة بخط اليد على العلاقات الاجتماعية، بعيداً عن الرسائل الإلكترونية.

وأوضحت الدراسة أن الكلمة المكتوبة لها الكثير من التأثير النفسي والإيجابي على عكس الأشكال المختلفة للرسائل مهما كانت ممتلئة بالرومانسية، فالرسائل المكتوبة بخط اليد تعمل على تطور العلاقة الاجتماعية، وتحافظ كثيراً على هذه العلاقات لفترات أطول من المعتاد.

وكانت الكثير من الدراسات السابقة أثبتت أن للرسائل المكتوبة تأثيراً إيجابياً على العلاقات الاجتماعية، وهذا على عكس الرسائل النصية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك أو حتى على الهاتف الذكي»، حيث وجد الباحثون أنها أثرت بشكل سيء على العلاقات الاجتماعية بشكل عام ، كذلك سرعة الرد والزمن بين الرسالة وردها كان سبباً لحدوث الكثير من الخلافات وسبباً لإنهاء كثير من العلاقات، على عكس الرسائل المكتوبة التي تمنحك رسالة للتفكير والرد الهادئ بعيداً عن الانفعالات.