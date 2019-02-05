شكرا لقرائتكم النقل توقع عقود 88 مشروعاً للطرق بـ5 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة النقل توقيع عقود الإشراف والتنفيذ لـ88 مشروعاً للطرق تشمل جميع مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 5.13 مليار ريال.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن منطقة الرياض كان نصيبها 15 مشروعاً بتكلفة 604 ملايين ريال، و15 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة بتكلفة 984 مليون ريال، و13 مشروعاً في عسير بقيمة 822 مليون ريال، و8 مشاريع في منطقة حائل بقيمة 350 مليون ريال.

وأضافت أن المنطقة الشرقية استحوذت على 6 مشاريع بتكلفة تزيد على 622 مليون ريال، والمدينة المنورة على 6 مشاريع بقيمة 173 مليون ريال، وتبوك على 5 مشاريع بتكلفة 245 مليون ريال، والحدود الشمالية على 4 مشاريع قيمتها 171 مليون ريال.

وبلغ عدد المشاريع في جازان 3 مشاريع بتكلفة 36 مليون ريال، ومثلها في القصيم بتكلفة 330 مليون ريال، ومشروعين في الجوف بتكلفة تُقدر بـ95 مليون ريال، ومشروع في الباحة بتكلفة تقارب 60 مليون ريال، كما سيتم تنفيذ مشروعين بنجران بقيمة تتجاوز 14.7 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد مشاريع السلامة المرورية بلغ 5 مشاريع، تشمل جميع مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز 621 مليون ريال، وتكون مشتركة بين المناطق، وتتضمن تجهيزات السياج السلك العالي الشد لبعض الطرق المفردة والمزدوجة.

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