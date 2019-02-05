تعليم حائل يفعل بوابة المستقبل لتطبيق التحول الرقمي في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة تقنية المعلومات " بوابة المستقبل " لتطبيق التحول الرقمي في المدارس المرشحة .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني خلال لقائه أمس قادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات بوابة المستقبل بالمدارس المرشحة للمرحلة الثانية، أن المشروع سيطبق في 20 مدرسة للبنين والبنات fالمنطقة بهدف نقل الطالب من الطور التقليدي إلى الطور التقني والتفاعلي بما يعزز التوجه المستقبلي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وأبانت من جانبها مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي، أن بوابة المستقبل تهدف إلى توفير بيئة رقمية تدعم الاتجاهات التعليمية والتربوية الحديثة ليستطيع من خلالها الطلاب اكتساب التعلم الذاتي خاصة وأن بوابة المستقبل توفر منصات إثرائية متعددة كما تدعم وتطور قدرات المعلمين والمعلمات.