يتجاوز سعر بعضها 10 ملايين ريال.. شاهد مجموعة من السيارات النادرة والفارهة المعروضة في الرياض

: مع أحد معارض السيارات في الرياض مجموعة مبهرة من السيارات الرياضية والموديلات النادرة، حيث احتوى على عدة سيارات فارهة منها بوجاتي شيرون، ومكلارين بي 1، ورولز رويس فانتوم دروبهيد كوبيه، ومرسيدس G500 كابريو، ولامبورجيني ديابلو. وفور دخولك معرض “سيفن كار لاونج” بالرياض، تسحب انتباهك السيارات الفارهة والنادرة والموديلات الرياضية والكلاسيكية المعروضة، والتي تصطف بجانب بعضها، منتقاة وفريدة من نوعها. ويتوافد زوار سعوديون وآخرون قدموا من عدد من دول العالم لرؤية السيارات المعروضة، حيث أن طلبات الشراء من خارج السعودية تعادل 60%، من طلبات الشراء في السعودية. وفي تغطية هذا أبرز ما رصدناه: بوجاتي شيرون: والتي صُنعت واحدة منها فقط بالعالم بتصميم خاص مقارب لموديل بوجاتي 1925، من ناحية اللون ورقم 10 في مقدمة السيارة. كما جاء تصميمها الداخلي باللون الجملي، وتأتي بوجاتي شيرون موديل 2018، بمحرك 16 سلندر وبقوة 1500 حصان، وبإمكانها الانطلاق من 0-400 كيلومتر والتوقف تماماً بعدها خلال 41.96 ثانية، ويتجاوز سعرها 14.5 مليون ريال.

م كلارينP1: احتضنت الصالة واحدة من ضمن خمس سيارات مكلارين P1 Carbon Series في العالم، بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 308 لتر مع محرك كهربائي قوي، ينتج منه 906 حصان. يأتي تسارع الـ P1 من 0 الى 100 كيلو متر بالساعة خلال 2.8 ثانية، والسرعة القصوى فيها 350 كلم في الساعة، ويبلغ سعرها قرابة 10 مليون ريال. رولز رويس: انتهى الجيل الحالي من سيارة ورولز رويس فانتوم دروبهيد كوبيه، حيث احتفلت العلامة التجارية الفخمة بإرسال أخر نسخة منتجة من موديل 2017 بالعالم إلى المعرض بمواصفات خاصة. وتحمل الدروبهيد كوبيه محرك 12V بقوة 470 حصان، وجاءت المقاعد باللون الأبيض بالتداخل مع اللون الفيروزي عند عجلة القيادة، كما أضافت ألياف الكربون على أجزاء من “الطبلون” لتخفيف وزن السيارة..، ويتجاوز سعر الفانتوم 2.5 مليون ريال. م رسيدس G500: في إصدار خاص من شركة مرسيدس، قامت الشركة بصناعة سيارة واحدة فقط بالعالم من فئة G500 CABRIO موديل 2014 بمواصفات خاصة. ويأتي هذا الإصدار باللون الذهبي الخاص وسقف مكشوف، كما أن المحرك V8 بقوة 388 حصان..، ويبلغ سعرها قرابة 1.4 مليون ريال. ل امبورجيني ديابلو: بمجرد ذكر اسم لامبورجيني تتوارد إلى الأذهان السيارات الخارقة الأيقونية التي قدمتها صانعة السيارات الإيطالية لمحبيها، كما فرضت نفسها على مر الخمسين عاماً المنقضين واحدة من أهم وأكثر صناع السيارات أصالة بالعالم. حيث ضم المعرض آخر إنتاج من سيارات لامبورجيني المبهرة “ديابلو” موديل 2001، بمحرك V12 وقوة 575 حصان، ويبلغ سعرها 1.5 مليون ريال تقريباً.



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