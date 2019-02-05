عائض القرني يُجيب.. لماذا المُتفائلون أكثر الناس نجاحًا؟

: أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن المُتفائلين أكثر الناس نجاحًا؛ لأنهم أحسنوا الظن بربهم، والله عند حُسن ظن عبده به. وتابع القرني: “فما عليك إلّا أن تثق بربّك، وتتوكّل عليه، وتفوّض الأمر إليه، وتعمل ما تستطيع وتترك النتائج على أكرم الأكرمين، وسوف تجد من الثمار ما يُدهشك ويُبهرك..؛ لأنك تتعامل مع ملك الملوك سبحانه وبحمده”. وأضاف: “الدين كُله رحمة متى فهمناه كما ينبغي، مدللًا على ذلك بقول الله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}، {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ}، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}، {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}، {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ}”.



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