وزارة العمل توفر وظائف بعدة مجالات للرجال والنساء بالرياض

: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمنطقة الرياض، لدى شركات الصيانة والتشغيل بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية..، ووظيفة حارس أمن بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء، على أن لا يقل المؤهل عن الشهادة المتوسطة (الكفاءة). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً من أمس الاثنين بتاريخ 1440/05/29هـ. طريقة التقديم: – فمن لديه الرغبة في التقديم مراجعة إدارة التشغيل والصيانة بفروع الوزارة بمنطقة الرياض. لمزيد من المعلومات: عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



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