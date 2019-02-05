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شكرا لقرائتكم لأهالي الشرقية.. حلول تمويلية وسكنية لامتلاك منزل العائلة في سكني إكسبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية
دعا صندوق التنمية العقاري المستفيدين في المنطقة الشرقية لزيارة معرض سكني إكسبو.
وقال الصندوق العقاري: إن أهالي الشرقية سيجدون في المعرض كافة الحلول التمويلية والسكنية التي تساعدهم على امتلاك منزل العائلة.
ولفت العقاري إلى أن لتسهيل إجراءات الحضور يمكنك التسجيل مبكرًا من خلال الرابط التالي: هنا
وأكد العقاري أن المعرض يقام في مركز معارض الظهران الدولي في الفترة من 7 فبراير إلى 16 فبراير من الساعة 4 عصرًا إلى 10 مساءً.
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