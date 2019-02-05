، وزير "الإسلامية" يبحث مع سفير كازاخستان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتير شايف.

حضر اللقاء نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمستشار بمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.

