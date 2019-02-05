- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتير شايف.
حضر اللقاء نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمستشار بمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.
وزير "الإسلامية" يبحث مع سفير كازاخستان الموضوعات ذات الاهتمام المشتركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتير شايف.
حضر اللقاء نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمستشار بمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
12:16 AM
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتير شايف.
حضر اللقاء نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمستشار بمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.
، وزير "الإسلامية" يبحث مع سفير كازاخستان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير "الإسلامية" يبحث مع سفير كازاخستان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.