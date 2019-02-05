، نجاة معلمة وإصابة 3 طالبات ووفاة سائق حافلة في حادث انقلاب بطريق حائل – جبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرضت إحداهن لكسور واثنتان لرضوض.. وتم نقلهن للمستشفى

توفِّي مقيم آسيوي، وأُصيبت ثلاث طالبات، ونجت معلمة، بعد حادث مروري بانقلاب حافلة نقل خاص، يقودها المقيم الآسيوي، وذلك على طريق حائل – جبة، بعد عودة الحافلة من محافظة موقق (200 كلم جنوب جبة).

وفي التفاصيل، كان سبع طالبات من جبة يترددن يوميًّا للدراسة بفرع جامعة حائل بمحافظة موقق على حافلة نقل خاصة، تملكها معلمة، تتردد معهن، ويقودها سائقها الخاص، وشاءت الأقدار أن تتغيب المعلمة أمس؛ ليلقى السائق حتفه، وتتعرض طالبة لكسور، فيما تعرضت اثنتان من الطالبات لرضوض؛ أُدخلن إثرها مستشفى الملك خالد بحائل، فيما نجَّى الله الأخريات الأربع، ولم يصبن بأذى بعد تعرضهن للحادث المروري الذي أدى لانقلاب الحافلة، ولم تعرف أسبابه حتى لحظة تحرير الخبر.

يُذكر أن المعلمة تم تعيينها بمحافظة موقق، ولظروفها أصبحت يوميًّا تقطع 400 كلم ذهابًا وإيابًا عبر حافلتها الصغيرة بقيادة سائقها الخاص، وبقبول سبع طالبات من جبة بفرع جامعة حائل للطالبات رافقن المعلمة في الذهاب والإياب.

ولظروف خاصة للمعلمة تغيبت أمس الاثنين؛ لتنجو بعد قدرة الله من الحادث. وتسلك الحافلة طريق جبة – الحفير - موقق يوميًّا بتعرجاته ومخاطره.