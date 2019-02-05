، استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال شمال شرق جنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يزال جثمان الشهيد محتجزاً.. ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، وأصيب فتى بجروح، إثر إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين.

وتفصيلاً، أكد مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، استشهاد شاب، وإصابة فتى بجروح، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز جثمان الشهيد.

ووفقاً لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على شاب وفتى كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية، بزعم تعرض الموقع لإطلاق نار، مما أدى إلى استشهاد الشاب، ولا يزال جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.