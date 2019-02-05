، عفيف.. مقتل "شاب سوداني" بطعنة إثر خلاف مع أحد أبناء جلدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - بآلة حادة.. والشرطة تحفظت على المتهم وفتحت تحقيقًا حول الحادثة

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف في ملابسات قضية قتل، ذهب ضحيتها شابٌّ من الجنسية السودانية بعد أن تلقى طعنة من آلة حادة، سددها له أحد أبناء جلدته لخلاف لحظي وقع بينهم.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إنه وفق المعلومات الأولية فقد وقعت الجريمة نتيجة خلاف ومشادة كلامية، وقعت بين الاثنين في جلسة داخل أحد الأحياء السكنية، انتهت بطعنة غائرة، أودت بحياة أحدهما. وقد سلم المتهم نفسه لقسم الشرطة بعد الحادثة، التي بدورها تحفظت عليه، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا لكشف ملابسات القضية.