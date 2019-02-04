السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال شمال شرق جنين



جنين 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استشهد اليوم شاب فلسطيني، وأصيب فتى بجروح بعد إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين.

وأكد مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، استشهاد شاب، وإصابة فتى بجروح، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز جثمان الشهيد.

ووفقًا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال التمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على شاب وفتى كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية، بزعم تعرض الموقع لإطلاق نار، مما أدى إلى استشهاد الشاب، ولا يزال جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.

// انتهى //

23:15ت م

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جنين 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستشهد اليوم شاب فلسطيني، وأصيب فتى بجروح بعد إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين.وأكد مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، استشهاد شاب، وإصابة فتى بجروح، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز جثمان الشهيد.ووفقًا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال التمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على شاب وفتى كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية، بزعم تعرض الموقع لإطلاق نار، مما أدى إلى استشهاد الشاب، ولا يزال جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.// انتهى //23:15ت م0281

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