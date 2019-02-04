شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار البحريني بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- يكشف التقرير التالي عن أخر تطورات سعر الريال السعودي أمام عملات دول مجلس التعاون الخليجي ، والذي يهم الكثير من المواطنين بالمملكة، ويشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار منذ فترة طويلة لقوة العملة الوطنية على المستوي الدولي. سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299

سعر الدينار البحريني بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 4 فبراير 2019



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