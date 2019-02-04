شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يزور صوير ويجتمع برؤساء المراكز التابعة والان نبدء بالتفاصيل
من المراكز التابعة، وعقد سموه مساء اليوم اجتماعًا برئيس المركز مشعان بن فرحان البكر ورؤساء المراكز التابعة.
واستهل سموه الاجتماع بالتأكيد على الدور الأمني والاجتماعي والتنموي لرؤساء المراكز تجاه سكان تلك المراكز، ومعرفة أوضاعهم واحتياجاتهم والرفع عنها.
وناقش سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهم المواطنين والمواطنات ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
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