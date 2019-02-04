الان تتابع فيديو متداول لإحباط محاولة انتحار سيدة في مستشفى حكومي بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لإحباط مواطنين محاولة انتحار سيدة في مستشفى حكومي شرق الرياض. وقال شهود عيان على الواقعة عبر تويتر، إن السيدة حاولت الانتحار في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز الحكومية في الرياض، مضيفين أنها ليست من المرضى، وتم إحالتها للكشف النفسي.

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