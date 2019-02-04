شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: طعن طالب في مضاربة جماعية.. و«التعليم» تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

تعرض طالب في المرحلة الثانوية بمحافظة العارضة شرق جازان اليوم (الإثنين)، للطعن بسكين من أحد زملائه، بعد نشوب عراك جماعي في الحافلة المدرسية.

وفِي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، حدث الشجار بين 8 طلاب بمجمع المدارس الثانوية بمحافظة العارضة، أثناء انصرافهم نهاية اليوم الدراسي، تطور إلى عراك جماعي بالأيدي، ليغافل أحدهم الآخر بطعنة سكين في الصدر أدت إلى نزيف، نقل على إثره المعتدى عليه إلى مستشفى العارضة لتلقي الإسعافات والعلاج، وحالته مستقرة، وفق المصادر، فيما باشرت الشرطة الواقعة وتحفظت على الطلاب المشاركين في المضاربة.

من جهته، أوضح مدير التعليم بجازان عسيري الأحوس، أن إدارة تعليم جازان شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، وما إذا كانت بدأت داخل المدرسة، وتطبيق لوائح السلوك بحق المخالفين.

فيما أكد المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، أن إدارة التعليم ستوضح ملابسات القضية بعد التحقيق مباشرة.