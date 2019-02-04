شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يثمن الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الاثنين)، مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي يرافقه المشاركين في ملتقى قيادات الأمن العام بالمملكة.

واطلع وزير الداخلية خلال الاستقبال على نتائج أعمال الملتقى الذي اختتم بالرياض أمس (الأحد).

وثمن وزير الداخلية الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية، حاثاً الجميع على الاستمرار في مضاعفة الجهود والعناية في أداء العمل الأمني، إلى جانب سرعه التفاعل مع البلاغات، ومواصلة الارتقاء بالأداء الأمني وجودته من خلال تطوير مهارات رجال الأمن وتوظيف التقنية الحديثة في خدمة العمل الأمني.