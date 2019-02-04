شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إنذار 402 منشأة غير ملتزمة بـ «السعرات الحرارية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنذرت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة رقابة الأسواق خلال الشهر الأول للحملة المشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، 402 منشأة غذائية لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها، من إجمالي 680 منشأة شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لها بأهمية تطبيق الأنظمة الغذائية.

في السياق ذاته، تنفذ أمانة العاصمة المقدسة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بهدف التأكد من التزام مطاعم الوجبات السريعة، وغيرها من المنشآت الغذائية بوضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل وخارج المنشآت الغذائية، وتوضيح متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية.

واعتمدت الأمانة استقبال البلاغات عن مخالفة عدم وضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات وتوقيع الغرامة على المنشآت المخالفة، من خلال وضع ملصقات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر ‏الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم، ليتمكن المستهلك من الاطلاع ‏عليها قبل الشراء.