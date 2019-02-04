، "الفالح" يسلِّم الفائزين جوائزهم بـ"الشباب 101 طموح" في نسختها الثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدَّم للجائزة 2600 متسابق ولاقت تفاعلاً كبيرًا من الجامعات السعودية

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح مساء اليوم جوائز الفائزين بـ"جائزة الشباب 101 طموح" في نسختها الثالثة، التي نُظمت بشراكة استراتيجية بين جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة السبيعي الخيرية.

وفي الحفل ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال الدكتور إبراهيم بن مهنا المهنا كلمة، رحَّب فيها براعي الحفل والضيوف الكرام، معربًا عن عظيم الشكر والامتنان لقيادتنا المباركة التي رعت الشباب، وأولتهم اهتمامها الكبير؛ إذ ننعم اليوم في وطننا بالخير والرخاء -ولله الحمد والمنة- سائرين لتحقيق رؤيته الطموحة 2030 التي يلعب فيها الشباب دورًا بارزًا لتحقيقها.

ولفت "المهنا" في كلمته إلى أنه من هذا المنطلق جاءت فكرة جائزة "الشباب 101 طموح" بهدف تكريم الشاب السعودي الطموح والرائد في أفكاره ومبادراته واختراعاته؛ لتؤكد همة وطموح هذا الشعب العظيم. مؤكدًا أن الجائزة في نسختها الحالية لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجامعات السعودية؛ إذ تقدم للمنافسة فيها أكثر من 2.600 شاب وفتاة من مختلف مناطق السعودية، وذلك في 6 مجالات، هي: الصحة، البيئة، التعليم والتعلم، العمل، الرياضة، الأسرة والمجتمع. فيما حصد 8 شبان منهم و18 فتاة، يمثلون 20 مركزًا، جوائز المسابقة البالغة قيمتها 300.000 ريال.

من جهته، أعرب عضو مجلس أمناء مؤسسة السبيعي الخيرية عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال إبراهيم بن عبد الله السبيعي عن سعادته بوجود مثل هؤلاء الشباب والفتيات الذين يقدمون أفكارًا ومبادرات واختراعات تخدم بلادنا ومجتمعنا السعودي. مشيرًا إلى دعم القيادة- أيدها الله- للشباب من خلال رؤية وطننا الطموحة التي تعتمد عليهم بوصفهم إحدى الركائز الأساسية لتحقيقها. لافتًا إلى أهمية العمل التكاملي المشترك بين القطاعات الثلاث في الدولة لتقديم برامج ذات أثر تنموي واجتماعي.

وأُقيم حفل الجائزة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وسلم راعي الحفل الجوائز لـ 26 فائزًا وفائزة، يمثلون 20 مركزًا. وحصد المركز الأول الطالب عبد العزيز جدعان الشمري عن مشروعه "سوار المرضى"، وحصل على جائزة مقدارها 50.000 ريال، وحصدت المركز الثاني الطالبة نوف فهد المطيري عن مشروعها "مسعف"، فيما حصدت المركز الثالث الطالبة فاتن أحمد الدوسري عن مشروعها "فرشاة أسنان 2 في 1".

يُذكر أن جائزة "الشباب 101 طموح" تهدف إلى إبراز قدرات الشباب والفتيات السعوديين، وتنمية مواهبهم، وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم، وتعميق انتمائهم لمجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية، ودورهم المؤثر في تحقيق رؤية السعودية 2030.