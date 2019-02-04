، مراسم عزاء طفل الطائف المدهوس "هشام" تنتهي.. وقائد المركبة "هارب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية تواصل بحثها عنه إثر فراره من موقع الحادث

أنهت أسرة وذوو الطفل "هشام بن ماجد عيضة الحافي الحارثي"، الذي راح ضحية قائد مركبة متهور، دهسه وهرب من الموقع، مراسم العزاء اليوم الاثنين بعد أن استقبلوا الكثير من المعزين الذين قدموا لمواساتهم في مصابهم، في حين لا يزال قائد المركبة "الجاني" يتخفى هاربًا بعد إزهاقه نفسًا، وتسببه في زيادة معاناة أسرته.

وبذلت الجهات الأمنية والمعنية بالطائف جهودًا في سبيل التوصل لقائد المركبة الهارب، وتم ضبط الكثير من المركبات المشتبه بها دون الوصول لتأكيد هوية المتسبب. وما زالت الجهات الأمنية تواصل جهودها بعد مرور ثلاثة أيام من يوم وقوع الحادث، في الوقت الذي أبدت فيه أسرة الطفل ثقتها بقدرات رجال الأمن، ومطالبتهم بتكثيف الجهد، وزيادة العمل من فرق البحث والتحري، ودوريات الأمن، والشرطة، وأمن الطرق، كتعميم على جميع القطاعات، وعدم اقتصارها على دوريات المرور فقط، وصولاً لقائد المركبة الهارب.

وكانت "الخليج 365" قد تابعت الحادثة، وكانت إحدى المناسبات قد جمعت إخوة بعائلاتهم ليلة السبت الماضي في أحد المنازل بحي الطحلاوي في الطائف، إلا أنها تحولت إلى حزن وأسى، وتبدلت عبارات الترحيب الممزوجة بالابتسامة إلى بكاء ودموع حارقة بعد تعرُّض الطفل "هشام بن ماجد عيضة الحافي الحارثي" (8 سنوات)، الذي كان مع بقية أبناء عمومته بالشارع المقابل للمنزل، للدهس من مركبة يشتبه بأن تكون من نوع "جيمس شفر" سوداء، ويتراوح موديلها بين 2009-2010.

وكان قائد "الجيمس" -وفقًا لشهود عيان- يقودها بتهور من شارع فرعي داخلي عندما دهس جسد الطفل، ولاذ بعدها بالهرب مخلفًا جثته مسجاة على الطريق تنزف الدماء.

فيما لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل والده الذي حمله محاولاً إسعافه إلى المستشفى.

وحضرت للموقع دوريات المرور والأمن، وجارٍ البحث والتحري عن الجاني.

كما استعانت الدوريات بما التقطته محطة وقود قريبة من الموقع، دون أن تتضح أرقام لوحة المركبة الهاربة التي يتواصل البحث عنها.