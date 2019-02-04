، بالوحدة.. الاتحاد يحقق ثالث انتصاراته في الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى النقطة الـ13 في الجولة الثامنة عشرة

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاره الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة عشرة، واحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.

رفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، وظل الوحدة سادسًا بـ28 نقطة.

المباراة:

ضغط فريق الاتحاد على مرمى الوحدة، وهدده بأكثر من كرة بداية بعرضية فهد المولد لكريم الأحمدي التي أمسك بها محمد عواد، ثم رأسية سانجو التي ذهبت ليد الحارس عواد.

أثمر الضغط هدفًا اتحاديًّا أول في الدقيقة الـ21 بعد ركلة ركنية، ضربها مانويل داكوستا برأسه وسط خروج خاطئ من محمد عواد، عانقت الشباك.

وفي الدقيقة الـ28 تسديدة وحداوية قوية من فواز القرني، عادت لكاسونجو، طوح بها عاليًا.

وبعدها بعشر دقائق، وعند الدقيقة الـ38 كرة متبادلة بين الثنائي رودريغيز وفهد المولد، وصلت للأول، سددها قوية في يد عواد.

وعند الدقيقة الـ40 كرة عرضية من فيلانويفا، ضربها زياد الصحفي برأسه، ارتطمت في القائم الوحداوي.

الشوط الثاني كان أقل خطورة من الطرفين، ورغم ذلك نجح الاتحاد في تسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة الـ57 بعد جزائية، نفذها فهد المولد.

بدأ الوحدة في محاولة لملمة أوراقة، وفي الدقيقة الـ74 تحصل على ركلة جزاء، نفذها ريناتو تصدى لها فواز القرني.

أهدر جليرمي فرصة تقليص الفارق عند الدقيقة الـ93 بعد كرة لعبها مرت فوق مرمى الاتحاد.