، مجلس الأمن يطالب الفرقاء اليمنيين بالانسحاب من الحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا لاحترام الالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم

حث مجلس الأمن الدولي طرفي الحرب في اليمن، اليوم (الاثنين) على سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين آخرين دون مزيد من التأخير.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في بيان نقلته "رويترز"، عن قلقهم إزاء مزاعم انتهاك وقف إطلاق النار.

وطالبوا الطرفين بانتهاز الفرصة للمضي نحو السلام المستدام، عن طريق ممارسة ضبط النفس، ونزع فتيل التوتر واحترام الالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم والمضي قدماً في تنفيذها سريعاً.

كما طالبوا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن يواصل إطلاعهم على التطورات، حتى يتسنى لهم دراسة اتخاذ إجراءات أخرى، وفق ما تقتضيه الضرورة دعماً لتسوية سياسية.

وكان من المفترض أن يسحب الطرفان المتحاربان قواتهما بحلول السابع من يناير (كانون الثاني)، في إطار جهود تستهدف تفادي هجوم شامل في الحديدة، لكنهما تقاعسا حتى الآن عن فعل ذلك.