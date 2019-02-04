محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط حسين الهاجوج لاعب نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. ومثل الهاجوج “22 سنة” الفئات السنية للمنتخب السعودي وانتقل إلى نادي الاتحاد قادماً من نادي الأنصار.

وقدمت إدارة النادي شكرها لإدارة نادي الاتحاد الشقيق برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب. الفيحاء يتعاقد مع "الهاجوج" بنظام الإعارة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04 أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط حسين الهاجوج لاعب نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. ومثل الهاجوج “22 سنة” الفئات السنية للمنتخب السعودي وانتقل إلى نادي الاتحاد قادماً من نادي الأنصار.

وقدمت إدارة النادي شكرها لإدارة نادي الاتحاد الشقيق برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 09:16 PM أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط حسين الهاجوج لاعب نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. ومثل الهاجوج “22 سنة” الفئات السنية للمنتخب السعودي وانتقل إلى نادي الاتحاد قادماً من نادي الأنصار.

وقدمت إدارة النادي شكرها لإدارة نادي الاتحاد الشقيق برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب. ، الفيحاء يتعاقد مع "الهاجوج" بنظام الإعارة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يتعاقد مع "الهاجوج" بنظام الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.