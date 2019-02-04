، "اجتماعية مكة" يستقبل أبناء مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين

استقبل مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة أبناء مؤسسة كافل لرعاية الأيتام وذلك ضمن مبادرة (مع اليتيم في البلد الأمين)، وتهدف الزيارة إلى التعريف بحقوق اليتيم وإيجاد شراكات ومبادرات نوعية من المجتمع لخدمة أيتام البلد الحرام.

كما تهدف إلى تحفيز المجتمع لتقديم خدماته للأيتام، إشعار اليتيم بالاستقرار والأمان، وأخيرًا تعزيز دور الشراكة المجتمعية بين المؤسسة والمجتمع تجاه اليتيم.

وتضمنت الزيارة كلمة مساعد مدير المركز الأستاذ محمد الشهري، حيث رحب بالأشبال وشكر القائمين على المبادرة.

في الختام تم توزيع الهدايا والتي كانت عبارة عن أجهزة تابلت لكل طفل مع التقاط الصور التذكارية الجماعية.