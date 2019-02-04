، وأخيرًا.. علماء يتوصلون إلى سِرِّ مذاق القهوة الذي أسر قلوب الملايين ،

محمد بن مسعود - الدمام - كائنات دقيقة وبكتيريا ومخلوقات مجهرية

فك علماء سِر الشفرة التي تعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز الذي يأسر عشرات الملايين حول العالم.

وحسبما أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفق دراسة بلجيكية، فإن أنواعًا مختلفة من البكتيريا تعد السبب وراء هذا الطعم الأخَّاذ؛ وذلك بقتالها مع مخلوقات مجهرية أخرى داخل القهوة!

وكشف العلماء عن أدوار لبكتيريا مثل "ليوكونوستوكس" و"لاكتوباسيلي"، وبعض الكائنات الدقيقة الأخرى، في منح القهوة طعمها المميز.

وأكد العلماء أن البكتيريا تتكاثر على حبوب القهوة أثناء عملية التخمر؛ إذ غالبًا ما تُترك لمدة تصل إلى 24 ساعة لتحسين طعم المشروب النهائي.



من جانبه، قال البروفيسور لوك دي فويست الذي أجرى الدراسة من جامعة "فريجي" في بروكسل: "فنجان القهوة هو المنتج النهائي لسلسلة معقدة من العمليات: الزراعة ومعالجة ما بعد الحصاد والتحميص والتخمر".