

أظهر مقطع فيديو للفنان “عبدالله السدحان” لحظة تجوله في إحدى محلات الأدوات المنزلية، برفقة زوجته، حيث فاجأتهم إحدى المعجبات التي رحبت بالفنان عبدالله السدحان وتغزلت فيه.

وأبان مقطع الفيديو لحظة تحدث إحدى المعجبات بالسدحان، ورحبت به وعبرت عن إعجابها له قائلة “أحبك واموت فيك” فردت عليها زوجة السدحان قائلة لها : “تقولين له أحبك واموت فيك أمامي”، فتفاجأت المعجبة أنها زوجة “السدحان” فأعتذرت لها قائلة “أسفة”…..إلخ



كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل زوجة الفنان ” السدحان ” عندما قالت له أحد المعجبات “احبك واموت فيك” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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