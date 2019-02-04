شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالمملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365- نستعرض في التقرير التالي أخر تطورات سعر الريال السعودي أمام عملات دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهم الكثير من المواطنين بالمملكة، ويشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار منذ فترة طويلة لقوة العملة الوطنية على المستوي الدولي. سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299 سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:درهم اماراتي 1.0209دينار بحريني 9.9469دينار كويتي 12.3660ريال عماني 9.7402ريال قطري 1.0299 سعر الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بالمملكة



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