شكرا لقرائتكم جنى يفتتح فرعه الــ 16 ويقدم 7 ملايين ريال لنساء المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دشن مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”، أمس الأول، فرعه السادس عشر بالمدينة المنورة، والذي سيقدم دعما مالياً عبر قروض متناهية الصغر لــ 900 سيدة بقيمة سبعة ملايين ريال للعام الجاري 2019.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد إيمانا من المركز بدعم الأسر المنتجة وإيجاد منافذ بيع جديدة لتلك الأسر حيث سيشمل دعم المركز 25 ألف سيدة على مستوى المملكة بقيمة تتجاوز أكثر من 335 مليون ريال, فيما يجري العمل على افتتاح أربعة فروع جديدة في مناطق متفرقة من المملكة.

وذكر المدير التنفيذي لــ “جنى” محمود الشامي، أن المركز عبارة عن مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع، ومن آثار هذا المشروع هو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال المشاريع المدرة للدخل.

وأشار إلى أن مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” قدم 800 مليون ريال ودعم أكثر من 107 آلاف سيدة خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث يقدم التمويل على أساس القرض الحسن لتنطلق السيدات بمشاريعهن التجارية لتوفير فرص عمل ذاتية لهن ولأسرهن.

وأفاد الشامي، بأن المركز يعمل كمنظومة واحدة متكاملة هدفها دعم المشاريع للأسر للمساهمة في خلق وظائف جديدة، ورفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة تعتمد على منتجات إبداعية، منوها إلى أن جميع أعمال المركز تخضع للحوكمة.

يذكر أن مركز جنى ينتشر في مناطق المملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، وبنسبة توطين للوظائف 93%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99.2%، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز “جنى” في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.

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