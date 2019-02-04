شكرا لقرائتكم بـ ٨ أسرّة مجهزة..تدشين وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

دشن المساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح بحضور المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور، وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير المركزي، وذلك تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن هذه الوحدة تعتبر الثانية على مستوى وزارة الصحة والرابعة على مستوى المملكة وتحتوي الوحدة على عدد ٨ أسرة مجهزة للعمل على متابعة المرضى على مدار ٢٤ ساعة.

حيث إنه يعمل بالوحدة أربعة استشاريين في تخصص طب المخ والأعصاب وثلاثة استشاريين في تخصص القسطرة العصبية حيث يتم في الوحدة علاج السكتات الدماغية عن طريق الأدوية المذيبة والقساطر العصبية، والتي أثبتت الدراسات الحديثة جدواها في عودة كثير من المرضى لمزاولة نشاطهم بعد حدوث الجلطات الدماغية.

من جانبه قدم الدكتور إبراهيم النعمي رئيس وحدة السكتة الدماغية شكره وتقديره باسمه ونيابة عن زملائه بالوحدة لسعادة المدير العام وسعادة المشرف العام على دعمهم ومتابعتهم في إنجاز الوحدة وأن تكون نواة لتقديم خدمات أكبر في علاج الجلطات الدماغية بالمنطقة.

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