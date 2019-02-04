الان تتابع تكريم الأديب الراحل عبدالله الحقيل ضمن فعاليات “اليوبيل الذهبي” لمعرض القاهرة للكتاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-القاهرة شهد الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي الأسبوع الماضي تكريم الأديب والمؤرخ السعوي الراحل عبدالله بن حمد الحقيل وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ50 «اليوبيل الذهبي» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعرفت عن الحقيل إسهاماته المتعددة في مجالات اللغة والآداب وأدب الرحلات؛ إذ صدر له العديد من المؤلفات في هذه المجالات، وتوفي في 30 أكتوبر عام 2018م.

وشارك في التكريم نخبة من أدباء المملكة وأبناء الأديب الراحل، وحضور واسع من المجتمع الثقافي والأدبي المصري

وأصدر الحقيل عدة كتب ودواوين شعرية وكتب عن أدب الرحلات وعن التاريخ بالإضافة إلى كتاب عن مسقط رأسه بعنوان (المجمعة ..حاضرة إقليم سدير : لمحات تاريخية وثقافية).

وكان الحقيل من أبرز المهتمين بالتراث والوثائق والمطالبين بالاهتمام بها حيث يصفها بالإنتاج الفكري والتاريخي الذي يبرز حضارة الأمة ويرى العناية بها جزءا لا ينفصل بأي حال عن مواكبة التطور، كما يعد أحد المنادين بتعزيز نشر النتاج الثقافي والإبداعي السعودي في العالم العربي، في حين ظل يؤكد دائما على أهمية تبصير الشباب بما لوطنهم من أمجاد إسلامية وحضارة إنسانية ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية، ودعت كتاباته دائما للتعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن والإسهام في صنع ازدهاره.

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