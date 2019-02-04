الان تتابع الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء، الموافق 2019/02/05 في المملكة.

وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق “نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية”.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، فيما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.