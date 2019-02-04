شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يدشن المنصة الرقمية للاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم «TIMSS» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أهمية الاختبارات الدولية كاختبارات (TIMSS)، مشيرا خلال تدشينه اليوم (الاثنين) المنصة الرقمية للاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) وورشة العمل المتخصصة «للتعريف بدراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2019)» إلى أهمية المقارنة والتنافسية كونها تعطي المنظومة التعليمية بمن فيهم المعلم والمعلمة حقهم، وتعطي المنظومة الاقتصادية مستوى أعلى لتطوير الموارد البشرية في هذا الوطن، وتعكس مستوى الاهتمام الذي توليه المملكة لقطاع التعليم من موارد وإمكانات للوصول به إلى أعلى المستويات، وتحقيق الطموحات المرجوة.

وأضاف آل الشيخ: إن من الأهمية أن نسعى لتحقيق أهدافنا في رفع المستوى التحصيلي لأبنائنا وبناتنا، ورفع أسهم الترتيب العام للمملكة في هذه الاختبارات، وفق مؤشرات الأداء المرتبطة بدراسات TIMSS، وقياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم.

ونوه وزير التعليم إلى جدية العمل في تمكين الطلبة من المهارات، ومن الانضباط في الأداء لما يمكنهم من تقديم أدلة قطعية على كفاءة وعلو ومكانة منظومة التعليم والتعلم في المملكة، وسمو رسالة المعلم والمعلمة في هذا الوطن الغالي، مستدلا بالمستويات والنتائج المتقدمة لبعض المدارس التي يشارك طلابها في المحافل الدولية، وتقديمها أرقاما تنافسية مشرفة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري أن الورشة تعنى بالتركيز على اختبارات (TIMSS) والتهيئة لها، وكيف يتم إطلاع الطلاب على الدراسة ومحتوياتها. وقال الجابري: «يجب أن نهتم بها ونعكسها في عمليات التعليم والتعلم في مدارسنا وفي مناهجنا»، مبينا أن جودة التعليم ستقيم من خلال أدائنا في الاختبارات الدولية، وفي هذا العام في الثلث الأول من شهر أبريل القادم ستعقد اختبارات (TIMSS)، وبعده بعام أو عامين ستكون هناك سلسلة من الاختبارات والدراسات الدولية التي علينا أن نهتم بمحتواها ونعكسها في عمليات التعليم والتعلم كونها تعبر عن النمط والتوجه العالمي.

يذكر أن المنصة الرقمية يستفيد منها طلاب وطالبات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وتتضمن أسئلة تحاكي اختبارات (TIMSS) تظهر للطلاب بشكل عشوائي، ومبنية على الصعوبة وفق استجابات الطلاب على المستوى الدولي، ويتم تطبيقها أكثر من مرة، بحيث يستطيع المعلم من خلالها الدخول وتقييم إجابات الطلاب، وهناك مجموعات تعلم داخلية يستفيد المعلم منها عبر الحقائب التدريبية ويقدم من خلالها للطلاب عدد من الأنشطة وسط متابعة من مديري التعليم لما يحدث داخل المدارس التابعة لإداراتهم.

وفي شان متصل، استعدت 100 مدرسة للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمشاركة الخامسة في الاختبارات الدولية 2019 TIMSS.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حرص الإدارة على نجاح هذه المشاركة والحصول على مراكز متقدمة تعكس واقع التعليم في المملكة بين الدول المشاركة، مشيراً إلى أنه تم توجيه إدارة الجودة وقياس الأداء بعمل عدة لقاءات مهنية متخصصة مع قادة المدارس ومشرفي ومنسقي المكاتب من ذوي الاختصاص للوصول إلى أعلى درجات النجاح.

وبين الوهيبي أنه تم عقد لقاءات تدريب لقادة 100 مدرسة شملت 53 قائدة من مدارس البنات و47 قائداً من مدارس البنين.