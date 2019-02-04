رصد 7 منشآت بيطرية مخالفة في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رصدت جولات رقابية على المنشآت البيطرية بمحافظة جدة مخالفات على سبع منشآت بيطرية لمخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن المخالفات تمثلت في فتح وتشغيل المنشأة دون الموافقة والحصول على ترخيص، ووجود مقيم يعمل دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، إضافة إلى عدم وجود الطبيب البيطري المرخص له أثناء الزيارة، ووجود نشاطات خارجة عن نطاق الترخيص، وعدم الالتزام بنظام الرفق بالحيوان.
وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر مخالفة لتطبيق النظام بحقهم، مناشدا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات.
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