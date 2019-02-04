، التحقيق في واقعة اشتباك بالأيدي وطعن أحد الطلاب بحافلة مدرسية بعارضة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية استوقفت أطراف الحادثة لإحالتهم للنيابة واتخاذ الإجراءات النظامية

تحقق الجهات الأمنية بمنطقة جازان في واقعة اشتباك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة في حافلة مدرسية في محافظة العارضة شرقي المنطقة، ونتج عنه إصابة أحدهم بطعنة سطحية.

وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تستوقف أطراف الحادثة على ذمة التحقيق ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر في مكتب تعليم العارضة أنه سيتم التأكد من تفاصيل الواقعة يوم غدٍ الثلاثاء والوقوف على حيثيات الواقعة والنظر فيما سيتخذ بعد تحديد التفاصيل.