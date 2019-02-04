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رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، برقية شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة تعيينه سفيراً لدى جمهورية سويسرا الاتحادية، وإمارة ليختنشتاين.
وتعهد ببذل قصارى جهده ليكون عند حسن الظن في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
"بن ناصر" يشكر القيادة لتعيينه سفيراً للمملكة لدى سويسراصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، برقية شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة تعيينه سفيراً لدى جمهورية سويسرا الاتحادية، وإمارة ليختنشتاين.
وتعهد ببذل قصارى جهده ليكون عند حسن الظن في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
08:12 PM
تعهد ببذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن
رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، برقية شكر وتقدير وعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة تعيينه سفيراً لدى جمهورية سويسرا الاتحادية، وإمارة ليختنشتاين.
وتعهد ببذل قصارى جهده ليكون عند حسن الظن في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "بن ناصر" يشكر القيادة لتعيينه سفيراً للمملكة لدى سويسرا ،
المصدر : الخليج 365
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