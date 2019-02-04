، "الكناني" يحصل على الدكتوراه في كيمياء ترميم الآثار ،

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حصل الباحث محمد بن سفر الكناني على درجة الدكتوراه من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار جامعة الملك سعود.
والدكتور محمد الكناني حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من كلية العلوم، والماجستير في علوم البيئة من كلية العلوم جامعة الملك سعود.
وتكونت لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه من الأستاذ الدكتور عبدالناصر بن عبدالرحمن الزهراني، مقرراً ومشرفاً، والأستاذ الدكتور محسن محمد صالح ممتحناً خارجياً، والدكتور عمر حامد عبدالقادر عضواً ومشرفاً مساعداً، والدكتور محمد أبو الفتوح غنيم عضواً، والدكتور محمد أحمد متولي عضواً.
واستغرقت المناقشة ثلاث ساعات، حصل بعدها الباحث على الدكتوراه عن رسالته: "العوامل الطبيعية والبيئية وتأثيرها على مواد البناء في حي الطريف التاريخي بالدرعية.. دراسة تطبيقية على مواد البناء السيليكونية".
"الكناني" يحصل على الدكتوراه في كيمياء ترميم الآثارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
حصل الباحث محمد بن سفر الكناني على درجة الدكتوراه من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار جامعة الملك سعود.
والدكتور محمد الكناني حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من كلية العلوم، والماجستير في علوم البيئة من كلية العلوم جامعة الملك سعود.
وتكونت لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه من الأستاذ الدكتور عبدالناصر بن عبدالرحمن الزهراني، مقرراً ومشرفاً، والأستاذ الدكتور محسن محمد صالح ممتحناً خارجياً، والدكتور عمر حامد عبدالقادر عضواً ومشرفاً مساعداً، والدكتور محمد أبو الفتوح غنيم عضواً، والدكتور محمد أحمد متولي عضواً.
واستغرقت المناقشة ثلاث ساعات، حصل بعدها الباحث على الدكتوراه عن رسالته: "العوامل الطبيعية والبيئية وتأثيرها على مواد البناء في حي الطريف التاريخي بالدرعية.. دراسة تطبيقية على مواد البناء السيليكونية".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
07:44 PM
الأولى من نوعها على مستوى المملكة
حصل الباحث محمد بن سفر الكناني على درجة الدكتوراه من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار جامعة الملك سعود.
والدكتور محمد الكناني حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من كلية العلوم، والماجستير في علوم البيئة من كلية العلوم جامعة الملك سعود.
وتكونت لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه من الأستاذ الدكتور عبدالناصر بن عبدالرحمن الزهراني، مقرراً ومشرفاً، والأستاذ الدكتور محسن محمد صالح ممتحناً خارجياً، والدكتور عمر حامد عبدالقادر عضواً ومشرفاً مساعداً، والدكتور محمد أبو الفتوح غنيم عضواً، والدكتور محمد أحمد متولي عضواً.
واستغرقت المناقشة ثلاث ساعات، حصل بعدها الباحث على الدكتوراه عن رسالته: "العوامل الطبيعية والبيئية وتأثيرها على مواد البناء في حي الطريف التاريخي بالدرعية.. دراسة تطبيقية على مواد البناء السيليكونية".
، "الكناني" يحصل على الدكتوراه في كيمياء ترميم الآثار ،
المصدر : الخليج 365
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