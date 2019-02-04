، "زواوي".. إندونيسي تخرج من الجامعة الإسلامية وأنشأ معهدًا لتدريس اللغة العربية في بلاده ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": المملكة حاضنة المسلمين وتنشر العلم النافع على نفقتها

أكد وكيل معهد ابن تيمية في مدينة بوقور بجمهورية إندونيسيا، الشيخ يوسف زواوي، أن تعلم اللغة العربية ضرورة ملحة لفهم معاني كتاب الله الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر العلم الصحيح بين أوساط العالم الإسلامي من خلال استضافة آلاف الطلاب من الخارج على نفقتها الخاصة.

جاء ذلك خلال تصريح خاص بـ"الخليج 365"، خلال زيارته للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة والوفد المرافق له، بعد أن أدوا فريضة العمرة وسط الخدمات المتكاملة المقدمة لهم من قبل أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها.

وأضاف "زواوي" أنه درس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عندما ابتعث من بلاده قبل عشرة أعوام، ولحبه الشديد باللغة وما تتضمنها من معاني وكلمات؛ قرر إنشاء معهد علمي متخصص في تدريس اللغة العربية في إندونيسيا، ولقلة خبرته؛ كونه حديث التخرج، فقد استعان بشيخ من أبناء جلدته وفتحا المعهد.

وتابع "زواوي" حديثه قائلاً: "أنشأنا المعهد بحمد الله وتوفيقه قبل ستة أعوام بـ100 طالبًا، وأسميناه "معهد ابن تيمية" لتدريس اللغة العربية وبعض العلوم الشرعية، واليوم يدرس فيه أكثر من 1200 طالب وطالبة من الأيتام وغيرهم، و20 طالبًا من المعهد التحقوا حاليًا بالجامعة الإسلامية لاستكمال التعليم العالي".

ونوه "الشيخ يوسف" بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الدعوة إلى الله ونشر العلم الصحيح، مؤكدًا أنها من أوائل الدول التي دعمت ذلك المعهد المبارك والذي يعد صرحًا تعليميًا مهمًا في تعليم اللغة العربية بإندونيسيا لاحتضانها أكثر من 100 لغة.

وفي نهاية تصريحه رفع "زواوي" الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين ودعمهما للمراكز والمعاهد الإسلامية في شتى بقاع الأرض ونصرة قضاياهم بمختلف الأصعدة.

كما أشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال المكاتب التعاونية بالمملكة، وما تقدم للجالية الإندونيسية، خاصة من تعليم صحيح ودعوة للمنهج الوسطي المعتدل.