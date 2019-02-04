بالصور.. حادث دهس جماعي في الباحة يسفر عن 3 إصابات خطيرة

تعرّض عدة أشخاص لإصابات خطيرة في حادث دهس جماعي بالباحة، ظهر اليوم الاثنين، فيما أكدت مصادر صحية لـ «عاجل» نبأ وفاة أحدهم متأثرًا بجراحه.

وذكرت المصادر أنه جرى نقل إصابتين منهما عن طريق الهلال الأحمر، والثالثة (خطيرة) تم نقلها عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى القرى.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر في منطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 11:45 قبل ظهر اليوم الاثنين وبه عدد من الإصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

واضاف الزهراني أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الاحمر، والقائد الميداني، وفرقة من إسعاف الصحة للموقع بمحافظة القرى، وتحديدًا بالاطاوله، بعد مركز إسعاف الهلال الاحمر باتجاه الطائف.

وبين أنه عند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات خطيرة من الجنسية العربية وبعد الكشف عليها من قبل المسعفين تم فرز الإصابات بالموقع وتثبيتهم وعمل الإسعافات الأولية، وتم نقل إصابتين حرجتين عن طريق إسعاف الهلال الاحمر، وإصابه خطيرة أيضًا نقلت عن طريق إسعاف الصحة، وجميعها إلى مستشفى القرى.