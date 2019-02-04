المالكي: ميليشيا الحوثي تنقل أسلحة للحديدة ومقتل 270 متمردًا بغارات التحالف

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تعمل على نقل أسلحة إلى مدينة الحديدة، مشيرًا إلى مقتل 270 حوثيًا في غارات للتحالف.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، إنه تم استهداف عدة معسكرات للحوثيين، كما تم استهدف خبراء طائرات مسيرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء.

وأوضح المالكي، أنه تم تدمير عدد من معسكرات ميليشيا الحوثي المخصصة لتجهيز الجنود الذين يتم تحريكهم لمحافظتي صعدة والحديدة، مضيفًا أن الحوثيين قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد، وأنه تم تدمير عدد من معسكرات المقاتلين ومستودعات الأسلحة شرق الحديدة.

كما تم استهداف موقع عسكري للحوثيين في محافظة ذمار، وكذلك استهداف خبراء لتصنيع الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تتخذ المدنيين دروعًا بشرية.

وأشار إلى أن غارات التحالف قتلت 181 عنصرًا في موقع تدريبات ميليشيا الحوثي في المحويت يوم 23 يناير المنصرم، كما سقط أكثر من 270 قتيلًا من ميليشيا الحوثي جراء قصف معسكراتهم، وقد تستروا على العدد الفعلي للقتلى؛ حفاظًا على الروح المعنوية لجنودهم، مضيفًا أنه قبل استهداف المعسكرات يتم تأكد عدم وجود أي أطفال مجندين من جانب ميليشيا الحوثي.

وحول سفن المساعدات الإنسانية، أوضح المالكي، أن التحالف يعمل على تسهيل دخول السفن، لكن الميليشيات تعرقل حركتها في ميناءي الصليف ورأس عيسى، مضيفًا أنه تم إعطاء 448 تصريحًا للسفن لدخول الموانئ اليمنية.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية استهدف مساء 31 يناير المنصرم، مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية شرق العاصمة صنعاء، وأكد المتحدث باسم التحالف، أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.

وقال المالكي، إن العملية تستهدف موقعًا لتخزين وتجهيز الطائرات دون طيار شرق صنعاء، موضحًا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية منعت دخول السفن إلى ميناء الصليف في اليمن منذ ثلاثة أسابيع.

وأشار المالكي إلى أن السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهرًا ونصف الشهر، مشيرًا إلى أن هناك 3 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 9 أيام.