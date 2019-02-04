غرفة الشرقية تعرض 500 وظيفة في لقاء مخصَّص لطالبات العمل

نظَّمت غرفة الشرقية، اليوم الاثنين، لقاءً وظيفيًّا لطالبات العمل السعوديات لصالح 6 شركات رائدة، احتضنه مقر الغرفة الرئيس بالدمَّام.

وعرضت الشركات خلال اللقاء 500 فرصة عمل متنوعة في مجال: الإدارة والتسويق، والمبيعات وخدمة العملاء، للمؤهلين من أصحاب الشهادات الثانوية العامة والدبلوم في التخصصات الإدارية، وشهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة والتسويق.

واستقبل مسؤولو الموارد البشرية والتوظيف في الشركات المتقدمات من طالبات العمل وفق المؤهلات المطلوبة؛ حيث تَمَّ إجراء اللقاءات الوظيفية التي حدَّدت معهم المهام وتقديم العروض المناسبة.

وتعقد غرفة الشرقية اللقاءات الوظيفية ضمن جهودها في دعم القطاع الخاص بالكوادر والكفاءات الوطنية المؤهلة؛ حيث تقدّم هذه اللقاءات عددًا من الوظائف بخيارات متعددة أمام طالبي العمل.

وكانت غرفة الشرقية، بالشراكة مع شركة سابك، قد نظَّمت قبل عشرة أيام، البرنامج التدريبي «نصنع»، بمشاركة 15 متدربًا من المستثمرين الشباب في المجال الصناعي؛ وذلك ضمن جهود الغرفة لدعم قطاع الأعمال الشاب.

ويهدف البرنامج الذي يتواصل على مدار 3 أشهر، إلى مساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشروعاتهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج التدريبية المنتهية بإنشاء مصانع لخريجي البرنامج.

ويخضع المتدرِّبون للتدريب على أيدي 10 مدربين محترفين من أصحاب الكفاءة المؤهلين والمتمرسين لتنفيذ البرامج التدريبية الاحترافية، وخبراء بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، الذين يمتلكون القدرة والإمكانات على متابعة خريجي البرنامج وتزويدهم بالنصائح والإرشادات اللازمة بعد بداية المشروع وأثناء مرحلة العمل.

وسيمدّ البرنامج المتدربين بالمهارات الفنية والإدارية والمعلومات اللازمة، كما يغطي الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والقانونية ودراسة الجدوى. ويحصل كل مشارك يستوفي الشروط على شهادة اجتياز فترة التدريب؛ إذ يستهدف تخريج 30 شابًّا لديهم القدرة والكفاءة على تأسيس مصانع صغيرة ومتوسطة بأسلوب منظم واحترافي.

يُذكَر أنَّ الغرفة عقدت، ضمن خطط التعريف بالبرنامج، محاضرة تعريفية استهدفت الراغبين في بدء مشروعاتهم الصناعية؛ لتزويدهم بالخدمات المقدمة من البرنامج، وشرح آلية المشاركة، وأبرز المحاور الرئيسية للبرنامج، مثل أنواع المحاسبات والسجلات المحاسبية، وميزان المراجعة ودليل الحسابات بالمنشآت الصغيرة، والمؤشِّرات المالية لقياس ربحية المشروعات وتصنيف الأصول وإعداد القوائم المالية، إضافةً إلى الجوانب القانونية وإجراءات الترخيص وصياغة العقود، وأنظمة المشتريات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.