طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، وتبوك، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والطائف، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، أوضحت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن التوقعات مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، تشير إلى تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، سيطرة أخدود هوائي بارد على شمال المملكة، ويمتد إلى الوسطى مع تراجع للكتلة الدافئة.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، اليوم الاثنين: «أخدود هوائي بارد يسيطر على الشمال، يمتد إلى الوسطى، الغربية، والشرقية، مع تراجع ملموس للكتلة الدافئة جنوبًا.. مع تقدم ساعات النهار سينحسر محور الأخدود البارد على القطاع الشرقي، ويبدأ الدفء يسود أجواء الغربية، الوسطى، والشمال؛ استعدادًا لاستقبال عدم استقرار قادم».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة طقس الاثنين، قدوم موجة باردة تؤثر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة.

وأشار التقرير، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الثلاثاء، كالتالي: