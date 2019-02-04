مصادر تكشف لـ«عاجل» الضوابط الجديدة لنقل وتدوير المرشدين الطلابيين

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم لنقل وتدوير المرشدين الطلابيين.

وبحسب المصادر؛ تتضمن الضوابط إلزامية النقل لمن أمضى ثمانية أعوام دراسية فأكثر في مدرسته الحالية كمرشد طلابي، على أن يكون النقل اختياريًّا لمن أمضى عامين إلى أقل من ثمانية أعوام دراسية.

وتتضمن الضوابط أيضًا أن يتم التدوير أو النقل إلى المدارس والمراحل التعليمية وفقًا للمصلحة التعليمية، ولا يشترط ذلك لمن عمل في مدارس بها برامج للتربية الخاصة أو برامج الدمج التربوي، أو ما يطلق بها برامج وزارية.

وتستثنى الضوابط من حركة التدوير كل من بقي على تقاعده عامان، كما يستثنى من الحركة لمدة سنتين كل من حصل على التميز في جائزة التعليم (فئة المرشد الطلابي).

وتمنع الضوابط كل من شمله التدوير من التقدم بالنقل إلى مدرسته التي دور منها، إلا بعد مُضِيِّ أربعة أعوام دراسية من تاريخ مباشرته.

وتضمنت الضوابط أنه في حالة تغيير المسمى للمدرسة أو دمجها مع مدرسة أخرى تحت مسمى جديد تحتسب سنوات الخدمة للمرشد الطلابي في المدرسة السابقة، وتطبق عليه كافة ضوابط التدوير.

وتجيز الضوابط للمرشد الطلابي، من غير فئة التدوير، التقدم بطلب نقل من المدرسة الحالية شريطة أن يكون أمضى بها عامين دراسيين، على أن يتحمل قائد المدرسة مسؤولية الرفع ببيانات من تنطبق عليه ضوابط التدوير، وأن يتم نقل من تنطبق عليه ضوابط التدوير حتى لو لم يتم رفع الاستمارة لأي سبب.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا في سبتمبر 2018، تطلب خلاله من المدارس الحكومية والأهلية «بيانات المرشدين الطلابيين».

ودعت الوزارة المدارس في التعميم إلى إرسال بيانات المرشدين الطلابيين بعد تدقيقها في مدة أقصاها نهاية دوام يوم الخميس، 17/1/1440ه.

وذكرت الوزارة في التعميم (بحسب المصادر) أن هذه الخطوة تأتي «تلبيةً لاحتياج المرشدين الطلابيين».